Боевая авиация РФ сократила число полётов над Балтикой

Калининград, , 15:54 — REGNUM

Уже вторую неделю подряд активность боевой авиации РФ над Балтийским морем, которую традиционно сопровождают истребители НАТО из так называемой воздушной полиции в Прибалтике, сведена к минимуму, объявило сегодня, 23 апреля, литовское минобороны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За неделю, с 15 по 21 апреля, истребители НАТО поднимались в воздух только один раз — для сопровождения пассажирского Ту-134 Минобороны РФ, который летел из Калининградской в Ленинградскую область.

Это второй «антирекорд» по вылетам вторую неделю подряд. До этого истребители НАТО для сопровождения боевой авиации РФ иногда поднимались в воздух едва ли не ежедневно.