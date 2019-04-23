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Боевая авиация РФ сократила число полётов над Балтикой

Политика

Так называемая воздушная полиция НАТО в Прибалтике практически скучает

Калининград, 23 апреля 2019, 15:54 — REGNUM  

Уже вторую неделю подряд активность боевой авиации РФ над Балтийским морем, которую традиционно сопровождают истребители НАТО из так называемой воздушной полиции в Прибалтике, сведена к минимуму, объявило сегодня, 23 апреля, литовское минобороны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

За неделю, с 15 по 21 апреля, истребители НАТО поднимались в воздух только один раз — для сопровождения пассажирского Ту-134 Минобороны РФ, который летел из Калининградской в Ленинградскую область.

Это второй «антирекорд» по вылетам вторую неделю подряд. До этого истребители НАТО для сопровождения боевой авиации РФ иногда поднимались в воздух едва ли не ежедневно.

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Милитаризация Прибалтики
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