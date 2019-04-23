Президент Казахстана сдал экзамен на знание казахского языка

Астана, , 16:01 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев свободно владеет государственным языком. Об этом 23 апреля заявил председатель лингвистической комиссии Мырзатай Жолдасбеков, сообщает издание BNews.

По его словам, во время экзамена лингвистическая комиссия не выявила никаких замечаний. Жолдасбеков добавил, что глава государства написал сочинение на тему «Поэзия Абая Кунанбаева. Слова назидания».

Для чтения текста Токаев выбрал сборник рассказов Шерхана Муртаза «Мыңбұлақ». В качестве третьего задания состоялась беседа о геополитике современного Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля Центральная избирательная комиссия Казахстана утвердила состав лингвистической комиссии, которая принимает экзамен на знание казахского языка у кандидатов в президенты республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Кандидаты в президенты Казахстана сдадут экзамен на знание казахского языка