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Импичмент Трампа — не то, что волнует граждан США: сенатор Сандерс

Политика

И не на этом Конгрессу надо сосредотачиваться

Вашингтон, 23 апреля 2019, 15:55 — REGNUM  Фокус Конгресса США на импичменте Дональда Трампа означал бы, что демократы говорят совсем не о том, что волнует простых жителей страны, считает сенатор и кандидат в президенты этой страны Берни Сандерс. Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.

По мнению политика, эта концентрация на импичменте играет на руку именно Трампу, а не его оппонентам. Сандерс считает Трампа самым опасным президентом в современной истории США.

«Для меня более всего важно увидеть, что Трамп не переизбран президентом, и я намерен сделать всё, что могу, чтобы это не случилось. Но если… из года в год всё, о чём будет говорить Конгресс, это делать импичмент или нет, говорить «Трамп, Трамп, Трамп, Мюллер, Мюллер, Мюллер» и не говорить о здравоохранении, не говорить о повышении минимальной оплаты, не говорить о борьбе с изменением климата и о прочем, что волнует простых американцев, боюсь, что это сработает на Трампа».

Комментарий Сандерса сделан на фоне того, как топовые демократы в США призывают к импичменту Трампа. Расследование Мюллера они не считают чем-то, что снимает с президента всякие подозрения.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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