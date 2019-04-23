Бизнес-партнёра Порошенко вызывали на допрос в НАБУ

Киев, , 15:55 — REGNUM Национальной антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызвало на допрос армейского друга и бизнес-партнёра действующего президента Украины Петра Порошенко, сообщили 23 апреля «Украинские новости».

Источник в НАБУ рассказал журналистам, что допрос должен состояться 25 апреля, но не уточнил ни место, ни время его проведения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос представителей ближайшего окружения Петра Порошенко — бывшего главу администрации президента Украины Бориса Ложкина, заместителя главы администрации президента Алексея Филатова и экс-руководителя национального банка Украины Валерию Гонтареву. Их повестки также выписаны на 25 апреля.

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