В партии Сальвини вновь призвали к отставке мэра Рима

Рим, , 15:49 — REGNUM «Лига» не поддержит решение о программе дополнительной финансовой помощи властям Рима, заявил во вторник, 23 апреля, лидер партии вице-премьер Италии Маттео Сальвини, передает Mediaset.

Сальвини считает, что мэр города Вирджиния Раджи не справляется с управлением столицей, римляне не должны платить за эту ее неспособность, а национальные власти должны помогать не только Риму, но всем, не деля граждан на первый и второй сорт.

Вирджиния Раджи — член «Движения 5 звезд», коллег «Лиги» по национальному правительству, и этот конфликт является частью общей борьбы за симпатии избирателей между двумя правящими партями накануне выборов в Европарламент.

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