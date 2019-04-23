Гройсман обещает защитить деньги вкладчиков «Приватбанка»

Киев, , 15:45 — REGNUM Апелляционный и Верховный суды Украины примут окончательное решение относительно законности национализации «Приватбанка» (принадлежал бежавшему в Израиль олигарху Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову). Об этом 23 апреля в эфире одного из украинских телеканалов заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Что касается судебных исков… Национальный банк будет в судах защищать свою правду. Это абсолютно правильно. Решение первой инстанции не вступило в законную силу. Дальше будут Апелляционный и Верховный суд, наверное. Там уже юристы будут определять все эти процедурные вещи. Средства вкладчиков должны быть защищены. Средства государства должны быть сохранены. От любого решения не должны пострадать украинские граждане. Сейчас банк находится в нормальном состоянии, он докапитлизирован, нормально работает. Сегодня я не вижу никаких угроз. Главное, чтобы решение суда было правосудным, поскольку мы видим, что некоторые суды и некоторые судьи иногда начинают чудить. Это недопустимо», — сказал Гройсман.

Он сообщил, что правительство готово оказать любую помощь Нацбанку, который защищает в судах дело о национализации «Приватбанка».

"Очень важно, чтобы решение по национализации «Приватбанка» было защищено в судах. Если для этого нужно будет обратиться в Верховный суд, это должно быть сделано. Правительство и министерство финансов будут всячески содействовать восстановлению справедливости», — добавил Гройсман.

Премьер напомнил, что в 2016 году собственники «Приватбанка» сами попросили правительство национализировать банк.

«Национальный банк в свое время признал этот банк неплатежеспособным. Более 20 млн. вкладчиков банка. Дальше есть два пути: первый — ликвидация банка, что недопустимо. В 2016 году в один день могли пропасть средства 20 млн людей. Это катастрофа. Второе — обращаются собственники и Совет национальной безопасности и обороны к правительству, чтобы рассмотреть вопрос национализации. Что значит национализация? Мы взяли 155 млрд государственных средств, докапитализировали этот банк, обеспечили его стабильную деятельность. Все это было сделано абсолютно по закону и правильно», — заверил Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле бывший владелец Приватбанка Коломойский неожиданно потребовал у правительства Украины 2 млрд долларов за отказ от финансового учреждения.

«Мне непонятна позиция государства. Они хотят оставить себе ПриватБанк? Пусть оставляют. Мне не нужен ПриватБанк, но там лежало 2 млрд долларов капитала. Пусть вернут, и нет вопросов», — рассказал Коломойский.

Кроме того, 20 апреля Печерский районный суд Киева разрешил разорвать договор личного поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования ПриватБанка, полученными до его национализации. В НБУ заявили, что будут обжаловать это решение.