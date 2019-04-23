За три недели до выборов президента Литвы – новый фаворит гонки

Вильнюс, , 15:37 — REGNUM

Кандидат в президенты Литвы от консерваторов Ингрида Шимоните впервые возглавила рейтинг претендентов на пост президента Литвы. Согласно опросу общественного мнения, выполненного компанией Vilmorus по заказу газеты Lietuvos rytas, её рейтинг составил 22,3%, за бессменного лидера опросов последнего года — экономиста Гитанаса Науседу — проголосовало бы 21,9% избирателей, на третьем месте действующий премьер Саулюс Сквернялис с показателем в 16,7%. Его рейтинг продолжает устойчиво падать.

Свой показатель за месяц удвоил кандидат от социал-демократов Витянис Андрюкайтис — 7,9% в апреле по сравнению с 4,7% в марте. Однако его шансы, как и премьера Сквернялиса, вырваться во второй тур крайне малы.

Таким образом, в первом туре президентских выборов в Литве, которые состоятся 12 мая, с большой долей вероятности побеждают Шимоните и Науседа.