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Эксперты до сих пор не опубликовали результаты анализов Порошенко

Политика

Прошла неделя с запланированной даты публикации

Эксперты до сих пор не опубликовали результаты анализов Порошенко
ЗеПрезидент. youtube.com
Порошенко задом к зрителям

Киев, 23 апреля 2019, 15:37 — REGNUM  Добровольная антидопинговая ассоциация VADA до сих пор не опубликовала результаты анализов действующего президента Украины Петра Порошенко, сообщило 23 апреля издание Strana.ua.

Результаты должны были быть обнародованы к 15 апреля, однако их до сих пор нет, отметили журналисты.

Напомним, Пётр Порошенко дважды сдавал анализы в ходе подготовки к дебатам между ним и кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.

Отметим, что VADA — это не та же самая организация (WADA), которая отвечает за допинг-контроль спортсменов в рамках международных соревнований.

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Как сообщало ИА REGNUM, Пётр Порошенко проиграл выборы Зеленскому. За него проголосовали почти втрое меньше избирателей.

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Парламентские и президентские выборы на Украине — 2019
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