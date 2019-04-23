Порошенко пообещал рассказать своей фракции планы на будущее

Киев, , 15:30 — REGNUM Действующий президент Украины Пётр Порошенко должен поделиться планами на будущее в ходе заседания фракции «Блок Петра Порошенко» 23 апреля в Киеве. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на источник в БПП.

Заседание пройдет в партийном офисе БПП на улице Лаврской в вечернее время по завершении пленарной работы. Ожидается, что Порошенко раскроет план действий на ближайшее время, рассказал собеседник издания.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля во втором туре президентских выборов Порошенко набрал около 25% голосов, тогда как за Владимира Зеленского проголосовали 73% избирателей.

Признав поражение, Порошенко выступил на митинге перед сторонниками и заявил, что уходить из политики не собирается, а намерен «побеждать на парламентских выборах».

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