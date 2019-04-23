Прокурор Омской области разбогател

Омск, , 15:27 — REGNUM Прокурор Омской области Анастас Спиридонов за 2018 год заработал 3 787 206,53 рубля (3,79 млн). Сведения о доходах прокурора опубликованы на официальном сайте областного надзорного ведомства.

Прокурору принадлежит садовый земельный участок площадью 600 кв. м. У его супруги, заработавшей за прошлый год 120,7 тыс. рублей, есть квартира площадью 39,5 кв. м. В пользовании у семьи Спиридонова имеется квартира площадью 194,2 кв. м.

Первый зампрокурора области Александр Лоренц отчитался о доходах за 2018 год в размере 2 783 444,25 рубля (2,78 млн). У него в пользовании — квартира площадью 69 кв. м. Супруга Лоренца заработала 744,65 тыс. рублей. Ей принадлежат квартира площадью 106,4 кв. м, ¼ квартиры площадью 86,9 кв. м, гараж, часть земельного участка, автомобиль Toyota Land Cruiser 150 Prado.

Доход прокурора города Омска Алексея Полубоярова за 2018 год — 1 941 888,07 рубля (1,9 млн). Ему принадлежит квартира площадью 74,4 кв. м (совместная собственность), в пользовании — квартира площадью 40 кв. м. Также у семьи прокурора имеется квартира площадью 108,2 кв. м. Супруга Полубоярова за прошлый год заработала 1 179 046,75 рубля (1,18 млн).

Как уже сообщало ИА REGNUM, за 2017 год прокурор Омской области Анастас Спиридонов заработал 3,48 млн рублей (супруга — 33,69 тыс.), Александр Лоренц — 2,5 млн рублей (супруга — 913,1 тыс.), Алексей Полубояров — 1,76 млн рублей (супруга — 1,06 млн).

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