Армия Хафтара сбила пытавшийся атаковать авиабазу военный самолет

Триполи, , 15:26 — REGNUM Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара сбила в регионе Эль-Джуфра военный самолет, передает 23 апреля телеканал «218».

По словам представителя Ливийской национальной армии генерала Ахмеда аль-Мисмари, три самолета попытались нанести удары по расположенной в Эль-Джуфре авиабазе, однако один из них удалось сбить.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар отдал приказ начать штурм Триполи, чтобы освободить столицу Ливии «от террористов». Триполи контролирует правительство национального согласия во главе с Файезом аль-Сарраджем, сформированное и поддерживаемое Европейским союзом.

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