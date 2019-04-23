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Армия Хафтара сбила пытавшийся атаковать авиабазу военный самолет

Политика

Авиабазу в Эль-Джуфре попытались атаковать три самолета, один из них был сбит

Триполи, 23 апреля 2019, 15:26 — REGNUM  Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара сбила в регионе Эль-Джуфра военный самолет, передает 23 апреля телеканал «218».

По словам представителя Ливийской национальной армии генерала Ахмеда аль-Мисмари, три самолета попытались нанести удары по расположенной в Эль-Джуфре авиабазе, однако один из них удалось сбить.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар отдал приказ начать штурм Триполи, чтобы освободить столицу Ливии «от террористов». Триполи контролирует правительство национального согласия во главе с Файезом аль-Сарраджем, сформированное и поддерживаемое Европейским союзом.

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Гражданская война в Ливии
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