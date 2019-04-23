Имитация борьбы и декоративные конкуренты: как пройдут выборы в Казахстане

Астана, , 15:21 — REGNUM «Вероятный глава Казахстана — специалист по внешней политике, а в нынешней ситуации нужна команда сильных экономистов, которые не побоятся изменить действующую систему», — заявил казахстанский политолог Замир Каражанов, комментируя ИА REGNUM выдвижение кандидатуры Касым-Жомарта Токаева на президентских выборах от правящей партии страны.

Эксперт отметил, что на момент принятия Токаевым присяги ожидалось, что выборы главы государства состоятся в 2020 году. Сейчас дату перенесли на июнь 2019.

«Выдвижение кандидатом от правящей партии «Нур-Отан» нынешнего главы Казахстана — шаг предсказуемый и логичный. Он уже съездил в Москву и Ташкент в качестве лидера страны, а с зарубежными визитами едва ли отправили бы «временного президента». Что касается остальных кандидатов, то «те будут играть привычную роль статистов», — считает он.

Собеседник редакции предполагает, что «остальные партии и их кандидаты будут имитировать борьбу».

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«Токаев политик известный, в том числе и за пределами страны, так как он ранее возглавлял МИД Казахстана. Его знают иностранные лидеры и примерно понимают, чего от него можно ждать. Сейчас все идет к тому, что страна сохранит прежний внешнеполитический курс и продолжит работу над раннее достигнутыми соглашениями».

Отвечая на вопрос о поколении «молодых политиков» возникшем на фоне выборов на Украине, эксперт выразил мнение, что «по-настоящему запрос идет не на политиков, а на перемены к лучшему».

«На постсоветском пространстве в целом и в Казахстане в частности экономика приобретает черты вялотекущего процесса. Нужно предпринимать меры для активизации процессов и изменений системы. Одним из показателей, которые тревожат лично меня, является отток граждан из Казахстана. Других причин этого явления кроме ухудшения социально-экономических условий жизни в стране я не вижу».

Политолог напомнил, что после 2014 года и падения цен на нефть стало понятно, что нужно срочно реанимировать другие сектора экономики и отходить от сырьевого сектора.

«Модель, ориентированная на нефтяную отрасль при нынешней конъюнктуре цен исчерпала себя. В такой системе можно существовать, но нельзя развиваться. Чтобы идти вперед — нужно поднимать промышленность, оживлять сферу услуг, стимулировать спрос внутри страны. То есть запускать такие процессы, которые будут иметь долгосрочный положительный эффект».

По словам аналитика, «запрос на оживление экономики возник не вчера».

«Насколько с этим справится президент Токаев — большой вопрос. Я не уверен, что он пойдет на это. Дело в том, что он специалист по внешней политике, а тут нужна команда сильных экономистов, которые не побоятся изменить действующую систему. Если перемен не будет, то Казахстан продолжит плыть по течению.

В стране существуют протестные настроения и высказывается недовольство. И, что самое плохое — люди не видят перспектив того, что ситуация в ближайшее время изменится», — резюмировал Каражанов.