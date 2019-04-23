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Сроки строительства военных кораблей в России должны быть выдержаны — Путин

Политика

Он подчеркнул, что это важно для укрепления обороноспособности нашей страны

Сроки строительства военных кораблей в России должны быть выдержаны — Путин
Путин

Санкт-Петербург, 23 апреля 2019, 15:21 — REGNUM  Президент России Владимир Путин рассчитывает, что установленные сроки строительства военных судов в России будут соблюдены. Об этом он заявил в рамках своего визита на судостроительный завод «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.

«Это принципиально важно для выполнения масштабных планов укрепления флота, для надежной обороны морских рубежей России, защиты наших интересов в мировом океане, причем как ближней, так и дальней морской зоны», — подчеркнул Путин.

Президент выразил надежду, что «общими усилиями мы приумножим статус России как великой морской державы».

Напомним, 23 апреля президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки, стыковки и спуска на воду кораблей для Военно-морского флота Российской Федерации.

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