В команде Зеленского назвали возможную дату его инаугурации

Киев, , 15:18 — REGNUM Победитель второго тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский может вступить в должность 28 мая 2019 года, заявил один из представителей его команды, сообщило 23 апреля «РБК-Украина».

Представитель команды Зеленского отметил, что эта дата выбрана с тем, чтобы новый президент не мог досрочно распустить Верховную раду, поскольку до парламентских выборов останется меньше полугода.

Согласно другой трактовке украинского законодательства, полномочия нынешнего парламента заканчиваются 16 декабря, а значит распустить его можно до 16 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в социальной сети Facebook появилось голосование о досрочном роспуске Верховной рады. Представители штаба Зеленского заявили, что не имеют никакого отношения к этому опросу.

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