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Президент Аргентины Маурисио Макри объявил о замораживании цен в стране

Политика

Решение было принято в преддверии президентских выборов, на которые Макри уже выдвинул свою кандидатуру

Президент Аргентины Маурисио Макри объявил о замораживании цен в стране
Government of Argentina
500 аргентинских песо

Буэнос-Айрес, 23 апреля 2019, 15:17 — REGNUM  Президент Аргентины Маурисио Макри объявил о замораживании цен на основные продукты питания, а также тарифов на электричество, топливо и проезд в общественном транспорте. Соглашение, достигнутое правительством Макри с крупным бизнесом, рассчитано на шесть месяцев — до октября, когда состоится первый тур президентских выборов. Об этом сообщило аргентинское агентство Infobae.

В марте месячная инфляция в Аргентине достигла 4,7%, в результате чего годовой показатель превысил 54%. Экономический кризис негативно отражается на популярности президента и ставит под вопрос его успех на октябрьских выборах.

Эксперты отмечают, что бизнес согласился на замораживание цен, поскольку предпочитает сохранить у власти Макри, стремясь избежать возвращения в правительство левоперонистов, знаковой фигурой среди которых является Кристина Фернандес де Киршнер, руководившая страной в 2007—2015 гг.

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Зарубежная хроника
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