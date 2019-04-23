Индия будет соблюдать санкции в отношении Ирана

Нью-Дели, , 15:15 — REGNUM Представитель министерства иностранных дел Индии Равиш Кумар заявил, что его страна будет соблюдать санкции США введенные против Ирана, сообщает 23 апреля Associated Press.

Нью-Дели будет импортировать нефть у других нефтедобывающих стран, когда перестанет действовать санкционное исключение, введенное Вашингтоном для некоторых стран.

Напомним, США ввели санкции против Ирана, запрещающие ему экспортировать нефть, однако ряду стран было предоставлено временное исключение, срок которого вскоре истекает.

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