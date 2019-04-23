Кения намерена получить место в Совете Безопасности ООН

Найроби, , 15:16 — REGNUM Кения начала кампанию, направленную на получение места в Совете Безопасности ООН (Организация Объединенных Наций) после того, как две африканские страны стали его непостоянными членами.

По информации кенийского новостного издания «TaifaLeo», главный секретарь министерства иностранных дел Мачариа Камау сообщил, что Кения официально провозгласит целью вступление страны в Совет Безопасности ООН в июне этого года и вынесет этот вопрос на голосование в Африканском Союзе.

«Правительство страны готовится к исполнению своей роли по вопросам, имеющих большое значение для мира. Мы надеемся создать механизмы для решения экологических проблем, в связи с чем и пытаемся получить представительство в Совете Безопасности ООН», — подчеркнул Камау.