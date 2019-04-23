Лидеры ДР Конго обсудили кандидатуру главы правительства

Киншаса, , 15:11 — REGNUM Президент ДР Конго Феликс Чисекеди и экс-президент страны Жозеф Кабила обсудили кандидатуру нового премьер-министра. Граждане ДР Конго уже несколько месяцев ожидают назначения правительства, передает RFI Kiswahili.

Переговоры о выборе нового премьер-министра и назначении нового правительства состоялись 22 апреля и продлились около часа. Кандидатура нового премьер-министра так и не была избрана.

Ранее Чисекеди и Кабила условились объединить усилия и создать коалиционное правительство.