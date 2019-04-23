Вторник, 23 Апреля 2019 года
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Лидеры ДР Конго обсудили кандидатуру главы правительства

Политика

Правительство так и не было назначено в течение четырех месяцев после избрания нового президента

Киншаса, 23 апреля 2019, 15:11 — REGNUM  Президент ДР Конго Феликс Чисекеди и экс-президент страны Жозеф Кабила обсудили кандидатуру нового премьер-министра. Граждане ДР Конго уже несколько месяцев ожидают назначения правительства, передает RFI Kiswahili.

Переговоры о выборе нового премьер-министра и назначении нового правительства состоялись 22 апреля и продлились около часа. Кандидатура нового премьер-министра так и не была избрана.

Ранее Чисекеди и Кабила условились объединить усилия и создать коалиционное правительство.

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