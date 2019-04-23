Макрон призвал международное сообщество бороться с терроризмом

Париж, , 15:10 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон призвал всё международное сообщество мобилизоваться против терроризма, сообщает Le Figaro.

«Эти подлые действия должны быть наказаны. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом требует всеобщей мобилизации, и она будет в центре наших приоритетов», — заявил глава государства вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в Елисейском дворце.

Издание отмечает, что Япония и Франция, председательствующие соответственно G20 и G7 в этом году, «полны решимости бороться с терроризмом».

«Этот тип атаки, действительно, непростителен, недопустим, и мы решительно его осуждаем», — заявил Синдзо Абэ.

Согласно последнему докладу властей Шри-Ланки, в результате террористических атак погиб 321 человек, и, согласно сообщениям, эти атаки были совершены в ответ на события, произошедшие в мечетях Крайстчерча (Новая Зеландия).

Как сообщало ИА REGNUM, крупный теракт произошел 15 марта в Новой Зеландии. В результате нападения на две мечети погибли 50 человек.

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