Пакистанские исламисты: в стране политический хаос

Исламабад, , 16:16 — REGNUM Председатель пакистанской оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Маулана Фазлур Рехман выступил на митинге в ходе антиправительственного «Марша миллионов».

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, глава исламистской партии заявил, что не понимает, почему остальные политики «игнорируют» то, что в стране тысячи людей заканчивают жизнь самоубийством и сидят без работы. По мнению Фазлура Рехмана, в Пакистане сейчас настоящий «политический хаос», до которого его довело нынешнее правительство во главе с премьер-министром Имраном Ханом, недавно «перетасовавшим» состав кабинета и принявшим отставку министра финансов Асада Умара. Рехман призвал премьера признать поражение и покинуть пост главы правительства. При этом религиозный политик заявил, что время исламистских партий не прошло, наоборот, они, как показывает «Марш миллионов», набирают популярность.

В своей речи Фазлур Рехман обрушился с критикой и на внешнюю политику правительства, заявив, что страна фактически находится в изоляции, испортив отношения с соседями: Индией, Афганистаном и Ираном.