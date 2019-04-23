Вучич надеется на сотрудничество с Зеленским «во всех областях»

Белград, , 15:07 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах Украины. Об этом сообщает пресс-служба сербского лидера.

«Поздравляю вас с избранием на пост президента Украины, желаю успеха на ответственной должности», — говорится в послании Вучича Зеленскому.

«Пользуясь случаем, я также хочу поблагодарить Украину за то, что она уважает территориальную целостность и суверенитет Сербии. Я надеюсь, что в будущем мы установим хорошие экономические связи и сотрудничество во всех других областях на благо граждан наших двух стран», — отметил президент Сербии.

Напомним, что Сербия не признаёт воссоединения Крыма с Россией, а официальный Киев не признаёт односторонне провозглашённой независимости сербского края Косово — обе стороны опасаются создания таким образом прецедентов в территориальном вопросе. Белград и Киев также объединяет провозглашённый обеими странами курс на вступление в Европейский союз.

Вместе с тем при президенте Украины Петре Порошенко отношения двух стран были далеко не благоприятными. МИД Украины регулярно выражал недовольство участием сербских добровольцев в боевых действиях в Донбассе на стороне Донецкой и Луганской народных республик и отсутствии уголовного преследования этих лиц в Сербии.

В конце минувшего года недовольство властей Украины вызвало то, что несмотря на непризнание Крыма российским, Сербия голосовала в ООН против украинской резолюции по Крыму, чем Вучич, как заявили в Киеве, нарушил некое «джентльменское соглашение» с Порошенко.

Все проблемные вопросы в последние годы планомерно обострял посол Украины в Белграде Александр Александрович, выступавший с резкими высказываниями в адрес руководства Сербии. В 2017 году резонансные заявления украинского посла привели к дипломатическому скандалу, в результате стороны временно отзывали своих послов для консультаций.