Пакистан и Иран создадут совместные войска быстрого реагирования

Исламабад, , 15:42 — REGNUM Премьер-министр Пакистана Имран Хан прибыл в Тегеран с первым на этом посту визитом в Иран, чтобы обсудить проблемы двусторонних отношений и региональной безопасности.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в ходе совместной пресс-конференции 22 апреля глава правительства Пакистана Имран Хан и президент Ирана Хасан Рухани сообщили журналистам, что страны сформируют совместные войска быстрого реагирования, чтобы сообща защищать общую границу. Признав, что в последнее время между странами наблюдалась некоторая напряженность, связанная с трансграничной террористической деятельностью, оба лидера заявили, что укрепление безопасности поможет разрешить существующие противоречия.

Кроме того, Пакистан и Иран договорились сформировать совместную комиссию по бартеру, чтобы увеличить взаимный товарооборот. Рухани также выразил готовность Тегерана обеспечивать растущие энергетические потребности Исламабада за счет увеличения поставок газа. Оба лидера сошлись во мнении, что не позволят «какой-либо третьей стране» вмешиваться в двусторонние отношении Ирана и Пакистана.