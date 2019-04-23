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Jang: Россия и Пакистан могут подписать оружейный контракт на $9 млрд

Политика

Исламабад интересуется российскими истребителями, вертолетами, танками, ракетами и даже военными кораблями

Исламабад, 23 апреля 2019, 15:09 — REGNUM  Пакистан и Россия могут подписать рекордный контракт на поставку военной техники, оценивающийся в 9 миллиардов долларов.

Об этом 22 апреля сообщило пакистанское информационное агентство Jang. Согласно информации урдуязычного источника, пакистанские вооруженные силы проявляют интерес к закупке российских тяжелых и средних истребителей, ударных вертолетов, зенитных систем, а также военных кораблей. Само информационное агентство отмечает, что военные и гражданские федеральные ведомства пока ни подтвердили, ни опровергли эту информацию. По мнению пакистанских экспертов, в случае заключения контракта с Россией он станет самой большой оружейной сделкой в истории Пакистана.

Напомним, что в настоящее время Пакистан стремится преодолеть серьезный экономический кризис и был вынужден обратиться за кредитами к Саудовской Аравии, ОАЭ, Китаю и МВФ. При этом Россия традиционно осторожно относится к развитию военно-технического сотрудничества с Исламабадом из-за опасений потерять огромный индийский рынок вооружений.

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Зарубежная хроника
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