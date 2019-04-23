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Спикер парламента Ливана: Иран — ведущая держава регион

Политика

В эпоху Али Хаменеи ИРИ смогла преодолеть проблемы, опираясь на народную поддержку, единство и чуткое руководство верховного лидера

Тегеран, 23 апреля 2019, 16:41 — REGNUM  В ходе встречи с совместной ирано-палестинской депутатской делегацией спикер парламента Ливана Набих Берри заявил, что под руководством аятоллы Али Хаменеи Иран стал ведущей державой региона, даже несмотря на санкции со стороны США, сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам политика, за последние 40 лет Иран постоянно находится под санкционным давлением со стороны США, но в эпоху Али Хаменеи ИРИ смогла преодолеть проблемы, опираясь на народную поддержку, единство и чуткое руководство верховного лидера. Сейчас Иран — ведущий региональный игрок.

Ранее ирано-палестинская парламентская делегация прибыла в Ливан с двухдневным официальным визитом. Стороны договорились о расширении двустороннего сотрудничества как по международным проблемам, так и по региональным.

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Зарубежная хроника
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