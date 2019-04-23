Иран представил новые виды вооружения для сухопутных войск

Тегеран, , 15:37 — REGNUM В Тегеране в ходе церемонии с участием высокопоставленных армейских генералов руководство сухопутных войск ВС Ирана представило новейшие виды вооружения, включая дроны-бомбардировщики, плазменные атомные спектрометры, новейшие средства обнаружения противника, а также средства доставки вооружения, сообщило иранское информационное агентство Fars.

Более того, были продемонстрированы: 23-мм пушка БТР и 155-мм самоходная пушка. Все новые виды вооружения были показаны спустя несколько дней после грандиозного празднования Дня армии в стране. В процессе празднования можно было наблюдать всю новейшую технику, которая приняла участие в парадах в Тегеране и регионах.

За последние годы Иран добился значительных успехов в развитии оборонно-промышленного комплекса. Страна перешла к самообеспеченности в сфере поставок необходимых военных средств и систем обороны.