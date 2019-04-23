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В Казахстане планируют переименовать заставу имени героя борьбы с басмачами

Политика

На месте захоронения Василия Кондюрина установлен памятник

Петропавловск, Казахстан, 23 апреля 2019, 15:01 — REGNUM  Правительство Казахстана планирует переименовать пограничную заставу имени В. В. Кондюрина в Восточно-Казахстанской области. Об этом говорится в соответствующем постановлении правительства республики, сообщает 23 апреля агентство «КазТАГ».

Пограничной заставе войсковая часть 2017 пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана планируется присвоить имя Касыма Кайсенова.

Отметим, 13 сентября 1931 года Василий Кондюрин и Семен Петров выследили и дали бой пяти басмачам, которые проникли на территорию Казахстана из Китая. В результате боя оба пограничника погибли, но задержали преступников, которые были уничтожены подоспевшим подкреплением.

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Политическая жизнь Казахстана
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