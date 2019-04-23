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Власти Крыма призвали Иран инвестировать в проекты полуострова

Политика

Крым и Иран имеют огромный потенциал для развития сотрудничества во всех областях

Тегеран, 23 апреля 2019, 16:07 — REGNUM  Глава Республики Крым Сергей Аксенов наЯлтинском международном экономическом форуме призвал иранских предпринимателей инвестировать в экономические проекты полуострова, сообщило иранское информационное агентство «IRNA».

Российский политик отметил, что в Крыму имеются многочисленные экономические объекты, которые могут заинтересовать деловые круги Ирана. В целом, Крым и Иран имеют огромный потенциал для развития сотрудничества во всех областях.

Сергей Аксенов также сообщил, что Крым и Иран планируют установить воздушные каналы двустороннего сообщения. Власти полуострова располагают всем необходимым для этого.

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Зарубежная хроника
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