Власти Крыма призвали Иран инвестировать в проекты полуострова

Тегеран, , 16:07 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксенов наЯлтинском международном экономическом форуме призвал иранских предпринимателей инвестировать в экономические проекты полуострова, сообщило иранское информационное агентство «IRNA».

Российский политик отметил, что в Крыму имеются многочисленные экономические объекты, которые могут заинтересовать деловые круги Ирана. В целом, Крым и Иран имеют огромный потенциал для развития сотрудничества во всех областях.

Сергей Аксенов также сообщил, что Крым и Иран планируют установить воздушные каналы двустороннего сообщения. Власти полуострова располагают всем необходимым для этого.