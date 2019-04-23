Президент Ирана: информация о засухе в Иране — происки наших врагов

Тегеран, , 15:03 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани в ходе встречи с официальными лицами провинции Хузестан заявил, что сведения о постоянной засухе в Иране, а также о том, что в некоторых частях страны невозможно жить — это происки врагов Исламской республики, прежде всего — США и сионистского режима, сообщило иранское информационное агентство «IRNA».

По словам политика, в течение многих лет враги Ирана говорят о загрязнении в стране, засухе и вымирании фауны, усиливая тем самым неприязнь к ИРИ во всем мире. Однако, весна этого года убедила всех, что высказывания враждебных режимов безосновательны. На Иран обрушились наводнения, ставшие испытанием для всего народа, которое он успешно преодолел, и последствия которого будут исправлены в ближайшее время. Благодаря усилиям людей и помощи чиновников ущерб от катаклизма удалось минимизировать.

В конце марта во многих иранских провинциях произошли наводнения. Они были вызваны проливными дождями и последующим выходом рек из берегов. Затопленными оказались сотни населенных пунктов, а в зоне бедствия оказались сотни тысяч человек.