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Президент Ирана: информация о засухе в Иране — происки наших врагов

Политика

Весна этого года убедила всех, что высказывания враждебных режимов относительно засухи, климата и грязи в Иране безосновательны

Тегеран, 23 апреля 2019, 15:03 — REGNUM  Президент Ирана Хасан Рухани в ходе встречи с официальными лицами провинции Хузестан заявил, что сведения о постоянной засухе в Иране, а также о том, что в некоторых частях страны невозможно жить — это происки врагов Исламской республики, прежде всего — США и сионистского режима, сообщило иранское информационное агентство «IRNA».

По словам политика, в течение многих лет враги Ирана говорят о загрязнении в стране, засухе и вымирании фауны, усиливая тем самым неприязнь к ИРИ во всем мире. Однако, весна этого года убедила всех, что высказывания враждебных режимов безосновательны. На Иран обрушились наводнения, ставшие испытанием для всего народа, которое он успешно преодолел, и последствия которого будут исправлены в ближайшее время. Благодаря усилиям людей и помощи чиновников ущерб от катаклизма удалось минимизировать.

В конце марта во многих иранских провинциях произошли наводнения. Они были вызваны проливными дождями и последующим выходом рек из берегов. Затопленными оказались сотни населенных пунктов, а в зоне бедствия оказались сотни тысяч человек.

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Зарубежная хроника
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