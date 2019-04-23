Вторник, 23 Апреля 2019 года
16:19:47 МСК

Япония и США включили кибератаки в договор безопасности

Политика

США и Япония договорились, что кибератака на Японию будет рассматриваться как вооруженное нападение на обе страны в рамках договора по безопасности между двумя странами

Токио, 23 апреля 2019, 15:54 — REGNUM  В Вашингтоне прошла встреча между США и Японией в формате «2+2». На заседании Объединенного консультативного комитета Японии и США присутствовали глава МИД Японии Таро Коно, министр обороны Японии Такэси Ивая, госсекретарь США Майк Помпео и исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн. По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», совместное заявление, которое дополняет Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией 1960 года, гласит о новой угрозе — кибератаках. Обе стороны согласились с тем, что при определенных обстоятельствах кибератака может представлять собой вооруженное нападение, подпадающее под действие статьи 5 японо-американского Договора. Согласно этой статье, вооруженное нападение на Японию повлечет за собой ответ двух стран. Впервые кибератаки стали подпадать под действие японо-американского договора.

Однако стороны также учли и тот факт, что непросто будет установить, организована ли эта атака государством или отдельным враждебно настроенным человеком. Каждый конкретный случай будет обсуждаться в рамках консультативного комитета.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить