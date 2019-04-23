Япония и США включили кибератаки в договор безопасности

Токио, , 15:54 — REGNUM В Вашингтоне прошла встреча между США и Японией в формате «2+2». На заседании Объединенного консультативного комитета Японии и США присутствовали глава МИД Японии Таро Коно, министр обороны Японии Такэси Ивая, госсекретарь США Майк Помпео и исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн. По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», совместное заявление, которое дополняет Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией 1960 года, гласит о новой угрозе — кибератаках. Обе стороны согласились с тем, что при определенных обстоятельствах кибератака может представлять собой вооруженное нападение, подпадающее под действие статьи 5 японо-американского Договора. Согласно этой статье, вооруженное нападение на Японию повлечет за собой ответ двух стран. Впервые кибератаки стали подпадать под действие японо-американского договора.

Однако стороны также учли и тот факт, что непросто будет установить, организована ли эта атака государством или отдельным враждебно настроенным человеком. Каждый конкретный случай будет обсуждаться в рамках консультативного комитета.