Россия «выгодна» КНДР: о переговорах Путина и Ким Чен Ына

Москва, , 14:50 — REGNUM Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Встреча лидеров двух держав имеет неплохие перспективы, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

По его мнению, в свете потепления отношений двух Корей в последнее время открываются перспективы по организации транзитных железнодорожных перевозок через территорию севера и прокладки газопровода из России на юг, что обеспечит газом и Пхеньян в качестве оплаты за транзит.

«Также рабочие руки северных корейцев могут быть задействованы в проектах по развитию российского Дальнего Востока.

В то же время КНДР требуется хоть какой-то противовес его довольно сильной зависимости от китайских партнёров, и расширение взаимодействия с Россией ей будет выгодно», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля. Прибытие президента России Владимира Путина ожидается 25 апреля.