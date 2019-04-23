Вашингтон, , 14:50 — REGNUM

После Второй мировой войны Федеральное бюро расследований США активно изучало сценарии возможного побега главы Третьего рейха Адольфа Гитлера из Германии. Теперь эти данные рассекречены. Документы опубликованы на сайте ФБР.

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Отмечается, что спецслужбы начали прорабатывать различные версии событий через пять месяцев после того, как нацистский лидер покончил с собой в своем бункере в Берлине. Согласно показаниям источника, который пожелал остаться неназванным, помощь в организации побега и предоставлении убежища Адольфу Гитлеру оказали шесть высокопоставленных аргентинских чиновников.

В документах говорится, что Гитлер мог на подводной лодке добраться до Аргентины, после чего получить убежище в южной части горной системы Анд. В досье отмечено, что фюрер к тому времени страдал от астмы и язв, а также сбрил усы. Все это якобы произошло через две недели после падения Берлина.

Добавим, что обнародованный документ датирован 21 сентября 1945 года.

В заключении ФБР отмечено, что полученную от источника информацию «невозможно верифицировать», так как отсутствуют подробности истории. В связи с этим поиски Гитлера были приостановлены.

По официальной версии, основанной на показаниях свидетелей, Гитлер покончил с собой в бункере в Берлине 30 апреля 1945 года.

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