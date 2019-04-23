Премьер Японии не посетил храм Ясукуни, но отправил подношение

Токио, , 16:18 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в очередной раз не посетил синтоистский храм Ясукуни в канун религиозного праздника. Вместо этого, японский премьер отправил ритуальное подношение «масакаки» — фигуру со священным японским деревом.

По сообщению японского новостного агентства «Джиджи», храм Ясукуни считается символом японского милитаризма, так как там почитаются души военных преступников класса «А». Посещения храма со стороны официальных лиц вызывают бурю негодования со стороны пострадавших от Японии в военное время стран — Южной Кореи и Китая.

Для Синдзо Абэ посещение храма — священная традиция, от которой он воздерживается ввиду улучшения отношений между Токио и Пекином, в рамках которого готовится визит председателя КНР Си Цзиньпина в Японию, а также и без того плохих отношений с Сеулом, за недавнее время отягощенных другими историческими проблемами, связанных с принудительным трудом на японских военных мануфактурах.