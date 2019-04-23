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Китай раскритиковал США за антииранские санкции

Политика

Из-за действий Вашингтона нарастает нестабильность на Ближнем Востоке и на международных рынках энергоносителей, полагают в Пекине

Пекин, 23 апреля 2019, 14:57 — REGNUM  Власти Китая потребовали от США снять односторонние нефтяные санкции против Ирана, так как такие ограничения дестабилизируют обстановку на мировом рынке. С таким заявлением выступил 23 апреля на брифинге официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан.

Дипломат подчеркнул, что Пекин категорически против однобоких американских санкций. Из-за действий Вашингтона нарастает нестабильность на Ближнем Востоке и на международных рынках энергоносителей.

Китай требует, чтобы США уважали его интересы, учитывали его обеспокоенность и воздерживались от неверных шагов, наносящих стране ущерб. Пекин и Тегеран взаимодействуют на законной основе, а американская сторона должна играть конструктивную роль, а не наоборот, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что с мая Вашингтон не будет выводить из-под санкций никого из иранских покупателей нефти.

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Китайско-американские отношения
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