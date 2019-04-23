Назарбаев ознакомился с планами развития Нур-Султана

Астана, , 14:51 — REGNUM Вопросы снижения транспортной нагрузки на улицах Нур-Султана, безопасности пешеходов и экологические проблемы города рассмотрел бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе первого президента республики.

Аким (мэр) Нур-Султана Бахыт Султанов представил Назарбаеву информацию о дальнейшем развитии города и планах по новой застройке. Бывший глава государства отметил необходимость создания комфортных условий для проживания жителей столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля Бахыт Султанов заявил, что в 2019 году на развитие столицы Казахстана планируется привлечь 1 трлн тенге ($2,64 млрд).

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