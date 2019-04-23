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Премьер Японии отправился в зарубежное турне для подготовки саммита G20

Политика

Премьер-министр Японии посетит страны Европы и Северной Америки

Токио, 23 апреля 2019, 14:54 — REGNUM  22 апреля премьер-министр Японии Синдзо Абэ отправился в зарубежное турне по странам Европы и Северной Америки. Абэ посетит Францию, Италию, Словакию, Бельгию, США и Канаду и проведет встречи с главами указанных государств. Сообщается, что поездка является частью подготовительного процесса к саммиту стран «Большой двадцатки», который в июне этого года организовывает Япония в Осаке.

По сообщению японского новостного агенства «NHK», отмечается, что во Франции японский премьер встретится с президентом Эмманюэлем Макроном и обсудит помощь в восстановлении разрушенного пожаром собора Нотр-Дам в Париже. В Соединенных Штатах Абэ встретится с американским президентом Дональдом Трампом для обсуждения торговых вопросов, переговоры по которым запустились на прошлой неделе.

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Зарубежная хроника
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