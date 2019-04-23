Премьер Японии отправился в зарубежное турне для подготовки саммита G20

Токио, , 14:54 — REGNUM 22 апреля премьер-министр Японии Синдзо Абэ отправился в зарубежное турне по странам Европы и Северной Америки. Абэ посетит Францию, Италию, Словакию, Бельгию, США и Канаду и проведет встречи с главами указанных государств. Сообщается, что поездка является частью подготовительного процесса к саммиту стран «Большой двадцатки», который в июне этого года организовывает Япония в Осаке.

По сообщению японского новостного агенства «NHK», отмечается, что во Франции японский премьер встретится с президентом Эмманюэлем Макроном и обсудит помощь в восстановлении разрушенного пожаром собора Нотр-Дам в Париже. В Соединенных Штатах Абэ встретится с американским президентом Дональдом Трампом для обсуждения торговых вопросов, переговоры по которым запустились на прошлой неделе.