Савченко поддержала Зеленского: «У нас победила весна, смех над страхом»

Киев, , 14:43 — REGNUM Внефракционный депутат Надежда Савченко подвергла резкой критике законопроект № 5670-Д «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Соответствующее заявление она сделала 23 апреля в кулуарах Верховной рады.

«Сегодня мой первый рабочий день. Разбираюсь с законопроектом о языке. Пообщавшись с коллегами, скажу, что его судьба очень неопределенная, потому что проект такой, который потом будет отменен и Венецианской комиссией, он не отвечает декларации о правах человека и защите прав национальных меньшинств… У меня такое ощущение, что у нас Верховная рада умеет делать грязные дела даже в Чистый четверг», — отметила Савченко.

При этом она поддержала предвыборную программу Владимира Зеленского. По её словам, программа будущего президента во многом сходна с программными принципами её политсилы — «Общественной платформы Надежды Савченко».

«Это хорошо, что у нас победила весна, смех над страхом… Мы не можем сделать в Украине аномалию, как в России или даже в Белоруссии. Не может быть 80% одной партии КПСС… У нас будут политические силы двух сортов: политические силы новой генерации — «Слуга народа», «Общественная платформа Надежды Савченко». Подобную силу будет иметь господин Смешко. Будут политические силы старой генерации, которые сейчас наполняют парламент, которые финансировали войну, зарабатывая на крови, которые довели Украину до того состояния, в котором мы сейчас. Сегодня они получили приговор в виде Зеленского и получат парламент новой генерации», — прогнозирует Савченко.

Как сообщалось, 16 апреля Броварский межрайонный суд Киева освободил народного депутата Савченко и экс-руководителя организации «Офицерский корпус» Владимира Рубана из-под стражи. Прокуроры ходатайствовали о продлении ареста, однако суд с этим не согласился и постановил освободить подозреваемых из-под стражи. Тем не менее судебный процесс над Савченко и Рубаном продолжается.