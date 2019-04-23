Ереван, 23 апреля 2019, 14:40 — REGNUM
Бывший президент Армении Серж Саргсян встретился с вступившими в ряды Республиканской партии Армении (РПА) новыми членами.
На вопрос журналистов, какие изменения он замечает в Армении за год после своей отставки, Саргсян ответил, что неоднократно говорил, что придет время, и он ответит на все вопросы.
«Когда придет время, я отвечу на многочисленные вопросы», — сказал он, передает официальный сайт РПА.
23 апреля 2018 года Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении, который он занимал всего шесть дней. После этого уже год Серж Саргсян хранит молчание. Два его брата и племянники проходят по ряду уголовных дел в качестве обвиняемых.
День отставки Сержа Саргсяна объявлен новыми властями Армении праздником — Днём гражданина.
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