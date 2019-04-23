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Выборы в Европарламент: партия LREM опережает партию RN на пару пунктов

Политика

Выборы в Европарламент должны состоятся 26 мая 2019 года

Париж, 23 апреля 2019, 14:47 — REGNUM  Согласно исследованию Harris Interactive и Agence Epoka, французская партия «Вперёд, Республика!» (LREM) опережает партию «Национальное объединение» (RN) на выборах в Европарламент, которые должны состоятся 26 мая 2019 года, передает BFM TV.

Известно, что на выборах в Европейский парламент список партии «Вперёд, Республика!» в марте 2019 года объединился с партией «Демократическое движение», набрав, по данным исследования, 23,5% голосов, опередив список партии «Национальное объединение» (21%).

Издание также отмечает, что партии «Вперёд, Республика!» и «Демократическое движение» стабильно набирают 1%, в то время как список партии «Национальное объединение» — только 0,5%.

По данным опроса, партия «Республиканцы» занимает третье место, а партия «Неподчинившаяся Франция» — четвертое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава списка французской партии «Вперёд, Республика!» на выборах в Европарламент Натали Луазо заявила, что собирается бороться с популизмом.

Читайте также: Выборы в Европарламент: Партия LREM намерена бороться с популизмом

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Выборы в Европарламент-2019
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