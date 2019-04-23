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В Дании партия «Жесткий курс» вновь может проводить демонстрации

Политика

Полиция Копенгагена готова обсудить проведение новых демонстраций и митингов возглавляемой Расмусом Палуданом радикальной партии «Жесткий курс» в датской столице

Копенгаген, 23 апреля 2019, 15:58 — REGNUM  Датская радикальная партия Расмуса Палудана «Жесткий курс» вновь может проводить демонстрации в пределах Копенгагена. Полиция приняла решение о снятии ранее введенного запрета, согласно которому представители «Жесткого курса» не могли устраивать публичные акции в пределах столицы.

Впрочем, партия по-прежнему не имеет права проводить демонстрации в четырех установленных «зонах удвоенного наказания» — об этом пишет датская газета «BT» («Берлинске Тидене»).

На пресс-конференции представители полиции Копенгагена заявили, что, если «Жесткий курс» желает провести демонстрацию вне четырех «зон удвоенного наказания» (район Нёрребро и Норвест, Тинбьерг, Урбан Планен и Кристиансхавн), полиция готова к диалогу с партией.

Напомним, что партия настаивает на запрет ислама в стране. А лидер партии недавно на акции демонстративно сжег Коран.

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Зарубежная хроника
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