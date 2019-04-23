Глава администрации президента Грузии покидает пост

Тбилиси, , 14:29 — REGNUM

Лаша Жвания, который с первых дней вступления Саломе Зурабишвили в должность президента Грузии возглавлял ее администрацию, покидает пост. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook несколько дней назад, чем вызвал шквал сообщений о вероятном конфликте между президентом и начальником ее администрации. Со ссылкой на Жвания СМИ и политики утверждали, что «работать с этим президентом просто невозможно».

Сам Лаша Жвания в своем «посте» в Facebook ничего о каком-либо конфликте или разногласиях не пишет, отмечая, что для него «не имеет значения, где служить своей стране, но лучше там, где себя до конца еще не исчерпал», и таким местом называет патриархию Грузии, откуда, собственно, он и пришел в администрацию президента.

Публикуя фотографию встречи патриарха Илии Второго и Саломе Зурабишвили, Лаша Жвания уточняет, что снимок «двух дорогих для него людей» был сделан в ночь перед президентскими выборами (вероятно, вторым туром), и, по его же информации, именно на этой встрече Саломе Зурабишвили попросила Илию Второго, чтобы Лаша Жвания возглавил ее администрацию.

Описывая свое краткосрочное служение в администрации президента, он поясняет, что прошел с главой государства «сложный путь» обращения полномочий президента в деловое русло, создания основ взаимоотношений с органами исполнительной и законодательной власти и всем обществом. Самым болезненным Жвания назвал решение о реорганизации администрации президента и сокращении кадров. А также отметил, что Саломе Зурабишвили в ходе зарубежных визитов всегда ставила те вопросы, о которых слезно молится духовный отец грузинского народа.

По словам Лаши Жвании, он обратился к президенту с заявлением еще в марте и попросил ее по своему усмотрению в удобное для нее время освободить его от должности главы администрации. Таким удобным временем для Саломе Зурабишвили оказалось 1 мая.

«С первого мая я покидаю администрацию президента и продолжу работу руководителем фонда нашего милого и мудрого католикоса-патриарха», — написал Жвания.

Но такие объяснения СМИ и оппозицию не устроили, и стали распространяться информации о конфликте между президентом и начальником его администрации.

В пресс-службе президента Грузии эти сообщения категорически опровергают и подчеркивают, что Лаша Жвания с самого начала пришел в администрацию президента лишь временно, чтобы организовать работу менеджмента. Об этом на брифинге 23 апреля заявила пресс-спикер президента Хатия Моисцрапишвили.

«Никакого противостояния нет. Всем известно, что господин Лаша пришел в администрацию президента из патриархии, где проработал более 8 лет, с условием, что после того, как наладит работу менеджмента, вернется обратно, на старую службу. До первого мая Лаша Жвания остается в администрации президента и продолжает выполнять свои обязанности», — заявила Хатия Моисцрапишвили.