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Турецкий истребитель танков Тигр-10 будет показан на выставке IDEF-2019

Политика

Истребитель танков Тигр-10, разработанный в рамках Проекта вооруженных транспортных платформ, будет впервые показан на выставке IDEF-2019

Анкара, 23 апреля 2019, 15:21 — REGNUM  Турецкая боевая машина Тигр-10 (Kaplan 10) на гусеничном ходу, разработанная в рамках Проекта вооруженных боевых платформ, и представленная в качестве «истребителя танков нового поколения», будет впервые продемонстрирована на 14-ой Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019, которая будет проходить в Турции с 30 апреля по 3 мая 2019 года. Проект был инициирован представителями Командования сухопутных сил Турции. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Тигр-10, вместе с другой машиной Леопард 4×4 (Pars 4×4), разработанной в рамках того же Проекта, в скором времени завершит прохождение испытаний и начнет поступать на вооружение.

Для оснащения машины ПТУР (противотанковая управляемая ракета) Корнет-Э российского производства, стоящего на вооружении в Турции, а также ракетами, которые будут разработаны в рамках Проекта противотанковых вооружений средней дальности, планируется создание ее модификаций собственными силами оборонной промышленности страны. Часть гусеничных машин будет вооружена российскими ПТУР, а часть — турецкими. Тигр-10, оснащенный опытным образцом турецкого комплекса ПТУР, в ходе испытаний успешно поразил неподвижные и маневренные мишени. Планируется, что перспективные боевые платформы Тигр и Леопард завершат испытания и начнут поступать на вооружение турецкой армии уже в течение года.

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Зарубежная хроника
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