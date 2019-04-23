В ДНР заявили о препятствиях работе миссии ОБСЕ со стороны ВСУ

Донецк, , 14:26 — REGNUM Бойцы вооружённых сил Украины всеми силами и способами чинят препятствия работе мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Такое заявление 23 апреля сделал начальник пресс-службы управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

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По его словам, украинские силовики глушат сигнал беспилотных летательных аппаратов ОБСЕ и ведут по ним огонь, чтобы скрыть тяжелое вооружение, переброшенное к линии соприкосновения. Об этом свидетельствуют и отчёты миссии. Так, 20 апреля недалеко от населённого пункта Каменка, который находится под контролем Киева, из стрелкового оружия был обстрелян беспилотник миссии малого радиуса действия.

«Обращаю внимание на то, что именно на этих позициях находятся боевики 93-й механизированной бригады», — отметил Безсонов.

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Официальный представитель управления Народной милиции ДНР также заявил, что командующий операцией объединённых сил Украины Сергей Наев поставил перед своими подчинёнными командирами бригад задачу «любыми способами не дать возможность наблюдателям миссии фиксировать украинское тяжелое вооружение, стянутое к линии соприкосновения в нарушение Минских соглашений».

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки, 22 апреля, украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике. Обстрелам со стороны украинских вооружённых формирований подверглись районы населённых пунктов Минеральное, Александровка, Весёлое, Заиченко, а также район аэропорта Донецка. Огонь вёлся из миномётов, БМП, гранатомётов и стрелкового оружия.

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