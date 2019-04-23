Италия: в Турции хорошие условия для иностранных инвестиций

Анкара, , 16:23 — REGNUM Председатель Торговой палаты Италии Ливио Манзини заявил: «В Турции есть хорошие условия и возможности для всех иностранных инвестиций. Во-первых, это важнейший внутренний рынок. Турция во многом является главным игроком в регионе. Поэтому направление в регион потока экспорта открывает широкие возможности для ведения бизнеса».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Манзини ответил на вопросы журналистов о тенденциях двусторонних отношений Турции и Италии и объеме товарооборота между ними. Он упомянул, что Италия является второй промышленной державой Европы, и заметил, что Турция так же стремится развить промышленность путем масштабной индустриализации. Представитель Италии выразил надежду, что государства дополнят промышленный потенциал друг друга. Ливио Манзини сообщил, что цепи поставок Турции и Италии во многом близки и интегрированы друг в друга. Он, в частности, сказал: «Торговый оборот между Турцией и Италией достиг 20 млрд долларов. Если мы оценим экспортную и импортную составляющие, то увидим, что Италия является 5-ым по значимости торговым партнёром Турции, а если мы не будем брать в расчет энергетическую сферу, например, российский природный газ, то Италия перемещается на 3 место этого списка. Наша внешняя торговля очень сбалансирована. Например, если взять торговлю Турции и Китая, составляющую 23 млрд долларов, видно, что 20 млрд — доля китайского экспорта, и только 3 млрд — турецкого. В нашем же случае имеет место обратная ситуация, наш торговый оборот сбалансирован по 10 млрд долларов с каждой стороны, более того, в начале 2019 года Турция даже нас опередила».