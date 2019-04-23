Американские топовые политики обсуждают, должны ли заключенные голосовать

Бостон, США, , 14:30 — REGNUM Иметь право голосовать на выборах должен каждый, включая заключенных, в том числе тех, которые совершили страшные преступления, заявил сенатор и кандидат в президенты США Берни Сандерс в интервью CNN.

Дискуссия развернулась вокруг того, должны ли преступники голосовать во время нахождения в тюрьме. Сандерса спросили, должны ли маньяки, террористы и убийцы иметь право голоса. По мнению сенатора, США нужно больше голосующих людей:

«Это демократия, и мы должны расширить эту демократию, и я считаю, что каждый человек имеет право голоса», — сказал он.

Сенатор указал на низкий уровень явки избирателей в Соединенных Штатах по сравнению с другими крупными демократическими странами. Он подчеркнул, что один из главных приоритетов его кампании — сделать США «живой» демократией с гораздо более высокой явкой избирателей.

И, по словам сенатора, предоставление избирательных прав таким людям, как Джохар Царнаев — гражданин США, осужденный за организацию взрывов в Бостоне, является частью этого.

«Да, это относится даже к ужасным людям, потому что как только вы начинаете откалывать их и говорите: «Ну, этот парень совершил ужасное преступление, не позволим ему голосовать. Ну, а этот сделал то, не дадим ему голосовать», — [делая это] вы бежите по скользкому склону», — сказал Сандерс.

Он полагает, что, совершая преступление, преступник несет наказание, но нахождение в тюрьме не должно лишать его неотъемлемого американского права участвовать в демократии.

В свою очередь сенатор и кандидат в президенты Камала Харрис согласна, что право голоса является одним из очень важных компонентов гражданства:

«Я давно выступаю за то, чтобы заключенные не лишались права голоса, — сказал Харрис. — В некоторых штатах они навсегда лишены права голоса».

Конгрессмен Ли Зельдин категорически отказывается разделять эту позицию: по его мнению, Царнаева нужно как можно скорее казнить, а не говорить о том, что он должен выбирать будущих президентов.

Противоположного Сандерсу мнения придерживается мэр города Саут-Бенд, кандидат в президенты Пит Баттигиг: он убежден, что преступникам не следует разрешать голосовать во время отбывания наказания, только после отбытия срока. Выйдя из тюрьмы. человек снова становится частью политической жизни страны, но потеря права голоса является частью наказания