Турция, Азербайджан и Туркмения укрепляют энергетическое сотрудничество

Анкара, , 15:14 — REGNUM Трехсторонняя встреча по энергетическому сотрудничеству между Турцией, Азербайджаном и Туркменистаном прошла в турецкой столице. В ней приняли участие министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и министр энергетики и природных ресурсов Туркменистана Шахым Абдрахманов. По итогам встречи была подписана совместная декларация.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Фатих Донмез на встрече заявил, что, благодаря взаимопониманию и солидарности, у трех стран есть возможности для реализации множества проектов как в энергетической, так и в других сферах. По его словам, поддержание тесного сотрудничества и диалога между Турцией, Азербайджаном и Туркменистаном принесет огромную пользу не только им, но и всем остальным странам региона. Турецкий министр отметил, что у стран есть воля для развития и укрепления сотрудничества в научной, технической и экономической сферах. Фатих Донмез, в частности, сказал: «Мы работаем над транспортировкой энергоресурсов Каспийского региона до Турции и других рынков. Уверен, что наши страны достигнут уровня образцового регионального и мирового сотрудничества во всех сферах, в то числе, и в энергетике. Настоящая встреча является подтверждением того, что мы достигнем поставленных целей». Парвиз Шахбазов, в свою очередь, отметил, что Азербайджан и Турция реализуют множество крупных стратегических проектов в сфере энергетики. По его словам, между Азербайджаном и Туркменистаном также налажены тесные связи.