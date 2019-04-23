СМИ: боевики ИГИЛ* взяли ответственность за теракты в Шри-Ланке

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 14:14 — REGNUM Боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли ответственность за серию террористических актов, совершенных в Шри-Ланке, сообщает 23 апреля информационное агентство AMAQ.

В результате серии терактов погиб по меньшей мере 321 человек, свыше 200 человек получили ранения различной степени тяжести, сейчас им оказывается вся необходимая помощь.

Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) часто берут на себя ответственность за совершение различных террористических актов. В данном случае пока нет никаких доказательств того, что они говорят правду.

Напомним, 21 апреля в Шри-Ланке произошла серия террористических актов. В результате нападения на католические церкви и отели был убит по меньшей мере 321 человек, сотни людей пострадали.

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