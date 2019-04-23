Япония поможет Франции в восстановлении Нотр-Дама

Париж, , 14:12 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал президенту Франции Эмманюэлю Макрону, что Токио поможет в восстановлении собора Парижской Богоматери. Об этом 23 апреля Абэ заявил журналистам перед переговорами в Елисейском дворце.

«В связи с предстоящей реставрацией собора правительство Японии хочет заверить, что приложит все усилия, чтобы содействовать его восстановлению», — заявил Абэ, трансляция выступления велась на странице Макрона в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 15 апреля возник пожар в соборе Парижской Богоматери, в результате которого почти полностью сгорела его верхняя часть, обрушилась кровля и шпиль. Пожарным удалось справиться с огнём только к утру 16 апреля.

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