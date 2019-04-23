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Умер бывший президент Вьетнама Ле Дык Ань

Политика

Военный и государственный деятель не дожил полутора лет до своего столетия

Ханой, 23 апреля 2019, 14:12 — REGNUM  Бывший президент Вьетнама Ле Дык Ань скончался в своем доме в Ханое 22 апреля. Об этом сообщила комиссия по защите и здравоохранению должностных лиц Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, передает канал TeleSur.

Ле Дык Ань умер в возрасте 99 лет. С февраля он находился в критическом состоянии после кровоизлияния в мозг.

Ле Дык Ань был ветераном четырех войн, боевым товарищем лидера вьетнамской национально-освободительной борьбы Хо Ши Мина. С 1987 по 1991 годы он возглавлял министерство обороны Социалистической Республики Вьетнам, с 1992 по 1997 годы занимал пост президента.

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