Умер бывший президент Вьетнама Ле Дык Ань

Ханой, , 14:12 — REGNUM Бывший президент Вьетнама Ле Дык Ань скончался в своем доме в Ханое 22 апреля. Об этом сообщила комиссия по защите и здравоохранению должностных лиц Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама, передает канал TeleSur.

Ле Дык Ань умер в возрасте 99 лет. С февраля он находился в критическом состоянии после кровоизлияния в мозг.

Ле Дык Ань был ветераном четырех войн, боевым товарищем лидера вьетнамской национально-освободительной борьбы Хо Ши Мина. С 1987 по 1991 годы он возглавлял министерство обороны Социалистической Республики Вьетнам, с 1992 по 1997 годы занимал пост президента.