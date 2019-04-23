Лидер албанской оппозиции в Македонии: албанцы недовольны выборами

Скопье, , 15:19 — REGNUM 21 апреля в Северной Македонии прошел первый тур президентских выборов. За пост главы страны боролись три беспартийных кандидата: Стево Пендаровски — национальный координатор по вступлению в НАТО, поддерживаемый правящей коалицией, профессор права Гордана Сильяновска-Давкова, кандидатура которой была предложена крупнейшей оппозиционной партией страны ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) и кандидат от албанской оппозиции Блерим Река.

Как сообщает албанское новостное агентство «Telegrafi», глава македонской оппозиционной партии Северной Македонии «Альянс за албанцев», представляющей интересы албанского меньшинства в стране, Зиадин Селя заявил, что выборы продемонстрировали недовольство албанцев политикой властей:

«Албанцы ясно дали понять и сегодня засвидетельствовали на выборах, что они недовольны. Они подтвердили это при помощи прямого голосования за профессора Реку, поскольку во всех муниципалитетах с албанским большинством Река лидирует в соотношении 3 к 1. Низкая явка в муниципалитетах с албанским меньшинством также является ясным сигналом, поскольку это бойкот: бойкот по определению, бойкот в отношении правящей власти».

Явка на выборах была крайне низкой — 41,84%. В результате выборов албанский кандидат Блерим Река получил всего 80 000 или 10,57% голосов.

5 мая пройдет второй тур выборов. Напомним, чтобы быть избранным, кандидату необходимо получить поддержку 50% зарегистрированных избирателей. Ранее премьер-министр Северной Македонии предложил в случае провала выборов внести в Конституцию поправки, согласно которым президент будет избираться парламентским голосованием.