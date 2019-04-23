В Совфеде в решении КС Латвии относительно школ видят основание для ЕСПЧ

Москва, , 14:05 — REGNUM В Совфеде видят основания для подачи иска в ЕСПЧ в связи с тем, что Конституционный суд Латвии признал соответствующим основному закону страны решение о переводе школ национальных меньшинств, в том числе русских, полностью на латышский язык обучения, передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля.

«Думаю, что есть все основания для подачи иска в Европейский суд по правам человека», — сказал член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор уверен, что Конституционный суд Латвии принял политически мотивированное решение.

«По сути, он признал соответствующим Конституции вопиющее нарушение прав 40% населения страны, считающих своим родным языком русский», — указал парламентарий.

По заявлению депутатов парламентской фракции «Согласия» Конституционный суд Латвии возбудил дело о соответствии конституции страны поправок к закону об образовании, предусматривающих полный перевод обучения на государственный язык.